ಮೆಗಾವರ್ಸ್: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಚಾಟ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ
Chiranjeevi's Megaverse: ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು 'ಮೆಗಾವರ್ಸ್' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 3:25 PM IST
ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಮೆಗಾವರ್ಸ್' ಎಂಬ ಶೋ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಚಾಟ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೋನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಗುರುವಾರದಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಶೋ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ವೀಕ್ಷಕರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, "ಮಾಸ್ ಕಿ ಗ್ರಾಮರ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮೆಗಾವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮೊದಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ವರದಿಗಳು ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂವರೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಕರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ ಮೆಗಾವರ್ಸ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಗಾವರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಂಪರೆ, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಶೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಐಕಾನ್ಗಳ ನಿಕಟ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಶೋನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ನಟನಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಶೋ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಈ ಟಾಕ್ ಶೋನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಮಿಡಿ, ಲವ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವು ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರವೇನಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿಯ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಮೀಲೋ ಎವರು ಕೋಟೀಶ್ವರುಡು' ಶೋ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೆಗಾವರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೆಗಾವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಟಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಅವರ ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವಂಭರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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