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ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ತಂದೆ-ಮಗನ ಜೋಡಿ

ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

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ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಚಿರಂಜೀವಿ - ರಾಮ್ ಚರಣ್​ (Film Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 9:26 AM IST

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2026 ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ವರ್ಷ. ಹೌದು, ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಪರೂಪದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಈ ತಂದೆ-ಮಗನ ಜೋಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026 ಮೆಗಾ ಜೋಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವರ್ಷದ 2 ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣವು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವರ್ಷಾರಂಭ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ಇದು 2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಪುತ್ರ-ಮೆಗಾ ಪವರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ, 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.

"ಪೆದ್ದಿ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 393 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಳೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್.ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.

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ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಭಿನಯ-ಆಧಾರಿತ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಶಿಸ್ತು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

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ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.

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RAM CHARAN BOX OFFICE RECORDS
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್
ರಾಮ್​ ಚರಣ್ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು
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