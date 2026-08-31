9 ವರ್ಷದ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬಾಲನಟನ ಸಂದರ್ಶನ
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ನೆಚ್ಚಿನದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬಾಲನಟ ಕಬೀರ್.
Published : August 31, 2026 at 9:47 PM IST
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಅವರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ತಾರೆಯರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ 9 ವರ್ಷದ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ನಂತರದ ಅಭಿನಯ, ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿತು ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಾಲನಟನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
"ಆಗ ನನಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರೀತಿ ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ನನಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ದೃಶ್ಯ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ನಿವಾಸಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಪಹ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಾಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ತುಂಬಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ನಾನು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್, 1947 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ನಟ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ, ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಹ್ವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 17 ಅಡಿ ಆಳದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ VFX ಬಳಸದೆಯೇ ಈತ ಕಾರು ಮುಳುಗಿಸುವ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಳವಾದ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬಾಲಕ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ನೆಚ್ಚಿನದು. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಪಹ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ತೀವ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪಹ್ವಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಗೀತು ಮೇಡಂ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾವಾದಿ. ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಪಹ್ವಾ.
ಕಾರು ಮುಳುಗುವ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನದು. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಈಜು ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ. ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಶ್ ಸರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನನಗಾಗಿ ಹೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸವಾಲು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವುದು" ಎಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.
2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಪಹ್ವಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. "ಈ ಅಭಿನಯ ಅನುಭವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪಹ್ವಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾಹೀರಾತು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪಹ್ವಾನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಳು ವರ್ಷದ ಯಮನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಾಲಕ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಪೋಷಕರು. 'ಯಮನ್' ತಂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾವಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮನೋಹರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುರೂಜಿಗೆ 'ಯಮನ್' ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆ್ಯಂಥಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಕಬೀರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಹ್ವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ಅದು. ಪಹ್ವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2026 ರ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ರಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕಬೀರ್.
ಹೂ ಆರ್ ಯೂ, ನಾನು? ಎಂಬ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಹ್ವಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಹ್ವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಅಜ್ಜ (ನಾನು) ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ 'ಇಶಾ' ಭಾರತದ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ನಾನುವಿನ ಏಳು ವರ್ಷದ ಪ್ರೇತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
"ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಮೂಲತಃ 'ನಾನು' 91 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜನ ಯುವ ಪ್ರೇತ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಪಹ್ವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪಹ್ವಾ, ಈಗ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಟನಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಕೆ ಅವನದು. "ನಾನು ಅಭಿನಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಟನೆಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಟನಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
"ನಾನು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಟನಾಗಲು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ನಟರು ಇವರು. ನಾನು ಈ ನಟರಿಂದ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ವಾವ್ ಅನಿಸಿತು" ಎಂದನು.
"ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಶ್ರೀ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸರ್ ಕಾರು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿದನು.
"ನಟನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೌದು, ನಟನಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಹ್ವಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
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