ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಕು ನಲಿಸುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 4:53 PM IST
'ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈಗ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ'ನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಪಕ್ಕಾ ಮಂಡ್ಯ ಸೊಗಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ'ನಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರಕಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಡುವ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಇರುವ ಮಗನಿಗೆ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಡೂರು, ಕುಳ್ಳ ಅನಂತ್ ಮಾಡುವ ಕಿತಾಪತಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಹಾಸ್ಯ, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಮಾದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಓಟ ಊಹಿಸಬಹುದಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಎಸ್.ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಣೆದಿರುವ ವೇಗದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧಾ ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಂದಿತಾ ಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜೋಡಿಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸಹಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ನಟ ಮಿತ್ರ, ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಮನೋಹರ್ ಗೌಡ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಐ ಲವ್ ಯೂ ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನ ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಗಿರೀಶ್ ಆರ್.ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ದೀಪು ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಎಸ್.ಸ್ವಾಮಿ, ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ.
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ನಾಯಕ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನಟಿ ವಂದಿತಾ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.
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ಕಾಮಿಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.