'ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಗೆಲುವು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ': ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ

ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನ್ನು ಮೈನಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಸಾಥ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 1:55 PM IST

'ನವಗ್ರಹ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್'. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅನ್ನು ಮೈನಾ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಹಿಂಸಾ ಚೇತನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ನಗರದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಈ ಮೊದಲು 'ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚ 0% ಲವ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅನುಷಾ ರೈ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷಾ ರೈ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಅವರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು. ಕೋವಿಡ್​​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಲವು, ಕಾಳಜಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಸರೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗಿಂದು ಇಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು. ಕಳೆದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್​​ನಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಿಜ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ನಾನು ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯೂ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರಲಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ನಾಯಕ ನಟ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬದುಕನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರ. ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಹ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ ನಾನೆಂದೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ನನಗೆ ಗುರುವಿನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ಚಾಣಾಕ್ಷ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ನಾಯಕಿ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಮೊದಲ 'ಕ್ರೇಜಿ ಕೀರ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಂಗಳುರು ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುತ್ತಿದ್ದೆನಾ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅವರೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಷಾ ರೈ, ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಧನ್ಯ'' ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿವು

ಎಂಆರ್​ಟಿ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಹರಿ ವೇಲು ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಜನ ನಾಯಗನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಿತ್ರ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೆಂದೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ-ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನದಲ್ಲಿನ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗೊತ್ತೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದ್ದು, ಅಸಿಫ್ ಎ.ಖಾದರ್, ಅರವಿಂದ್ ಮುರಳಿ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

