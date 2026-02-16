ETV Bharat / entertainment

ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್: ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು

ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 18ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

actor Rajpal Yadav
ನಟ ರಾಜ್​ಪಾಲ್​ ಯಾದವ್ (ANI)
Published : February 16, 2026 at 5:17 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 18ರವರೆಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ (interim suspension of his sentence) ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಾಗ, ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತು.

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ (M/S Murli Project's - ದೂರುದಾರರು) ವಕೀಲ ಅವನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾ ಅವರು, ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಯಾದವ್ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿ (ಎಫ್‌ಡಿಆರ್) ಮೂಲಕ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (ಡಿಡಿ) ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಟ ಈ ಹಿಂದೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ದೂರುದಾರರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಅವರ ವಕೀಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟನ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಮನವಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೀಠವು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಲವಾರು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದವ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇತ್ಯರ್ಥ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಅತಾ ಪತಾ ಲಾಪತಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಗುರು ರಾಂಧವ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಸೋನು ಸೂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

