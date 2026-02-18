ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್: 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿಯಿಟ್ಟ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಸ್ಯನಟ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 4:50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ಜನರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. "2027ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 200-250 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಾವು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಯಾದವ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ದೂರುದಾರರಾದ ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಯಾದವ್ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಟನ 6 ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ರಿಲೀಫ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಮಾನತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ನಟನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 19) ಕುಟುಂಬದವರೊಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾದವ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಿದರು, ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಟನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.