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'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬಂದ‌ ಅಧಿಪತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಂಬ ಭರ್ಜರಿ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

Chayan Shetty's 'Marriage Party' ready to Release
'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 9:50 AM IST

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ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಪತ್ರ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವಿ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಹನವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಧಾನ ಕಥನವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಲೊಕೇಷನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಗಾಣಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Chayan Shetty's 'Marriage Party' ready to Release
ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 4ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್​​ (Film Poster)

ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು, ದೀಪಕ್ ರೈ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್, ರಾಮ್‌ದಾಸ್, ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಪಿಡಿ ಸತೀಶ್, ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಮುಂತಾದವರ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.

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Chayan Shetty's 'Marriage Party' ready to Release
ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 4ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್​​ (ETV Bharat)

ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ, ಭರಪೂರ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಿತ್ವಿಕ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸಂಗೀತ, ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಲೋಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಾಣಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
DIRECTOR CHAYAN SHETTY
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