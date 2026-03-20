'ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು' ಎಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಕಾಂತಾರದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇರಬಹುದಾ?'
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಹನುಮಂತನ ಜನುಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 10:10 AM IST
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಬಳಿಕ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಹೌದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಒಡೆತನದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನುವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಥವಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!, ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಶುಭವಾಗಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. '1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಸರ್, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರ್ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇರಬಹುದಾ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದ: ನೋರಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಹನುಮ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ನಟನೆ
'ಹನುಮಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಎಸ್.ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಶ್ರೀನಾಗೇಂದ್ರ ತಂಗಳ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.