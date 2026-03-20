ETV Bharat / entertainment

'ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು' ಎಂದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಕಾಂತಾರದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇರಬಹುದಾ?'

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಹನುಮಂತನ ಜನುಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ.

Divine Star Rishab shetty
ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'ರ ಬಳಿಕ ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಹೌದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಒಡೆತನದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರು ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಬರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನುವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಥವಾ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​​​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!, ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ಶುಭವಾಗಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. '1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​​​ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಸರ್, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರ್​ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇರಬಹುದಾ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಹನುಮ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್​​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

'ಹನುಮಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್​ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್‌ನ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.‌ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಎಸ್.ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​, ಶ್ರೀನಾಗೇಂದ್ರ ತಂಗಳ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.