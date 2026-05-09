Interview: 'ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು' - ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಉಪೇಂದ್ರ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಕೆ. ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 2:10 PM IST
2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಓರ್ವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಯಕ ನಟ ರಾಜಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ? ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?
'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ'.
- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಎರಡನೆಯದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ.
- ಮೂರನೆಯದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು.
''ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕೆಂದು ಜೆನ್ ಝಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು?
''ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಕೂಡಾ 8-9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆದ್ರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ಎನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಅಂದಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ - ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ - ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕೋ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರಲಿದೆ?
''ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಲ, ಜಾತಿ ಬಲ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ?
''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಕಾದು ನೋಡಿ. ಕೇವಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್ ಝಿ.... ವಿಚಾರವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೆಟಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲೂ ಏಕಾಗಬಾರದು?. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಈ ನಟರೂ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದೆಯೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ (ವಿಭಿನ್ನ) ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸುಳ್ಳು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ?
''ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನೊಂತೂ ಅಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ?
''ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು 224 ಜನ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾನೇ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಆಗ ಎರಡುವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತಗಳು ಬಂದವು. ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಅಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ. ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರು ಒಂದು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಏಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾ ಆಗಬಾರದು. ಜನಗಳ ಪಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ಜನರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪೇಂದ್ರ ಪಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತ, ನೋಡೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ?
ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ?
ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ? ಏನು? ಹೇಗೆ? ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಅ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?
''ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್?
''ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು
ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟ