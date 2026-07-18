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'ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ' ಹಾಡು ಬರೆದ ಭಟ್ರು: ಹೊಸಬರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಶರಣ್‌, ನವೀನ್‌ ಸಜ್ಜು

'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ' ಹಾಡನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟ ಶರಣ್‌ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ನವೀನ್‌ ಸಜ್ಜು ಹಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'Chaddi Buddy' song release
'ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ' ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಯಾದ ಶರಣ್‌, ನವೀನ್‌ ಸಜ್ಜು (Song Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 1:52 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 2:19 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಶೋ ವಿನ್ನರ್‌ ಹರೀಶ್‌ ಹಿರಿಯೂರ್ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶೈಲಜಾ ನಾಗ್‌ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆನಂದ್‌ ಎಸ್‌ ಕಲಕಬಂಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಕಟ ಕವಿ ಯೋಗರಾಜ್‌ ಭಟ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಶರಣ್‌ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ನವೀನ್‌ ಸಜ್ಜು ಹಾಡಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಬೀಟ್ಸ್‌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಶೋನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ನಯನಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಸಾಥ್‌ ನೀಡಿದ್ರು.

ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಸವಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಸಣ್ಣ ಕಮತ್ತರ್‌ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಹಿರಿಯೂರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಛಾಯಾಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್‌ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂಗರಾಜು ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸಂತೋಶ್‌ ಕೆರಿ, ಸೂರ್ಯಕಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳೂರು, ಕಳಕಪ್ಪ ತಲವಾರ್‌ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಚೇತನ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿ ಗಿರೀಶ್‌ ಎಂ ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.

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ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಶರಣ್​​ ಸಾಥ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಯೋಗರಾಜ್​ ಭಟ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Last Updated : July 18, 2026 at 2:19 PM IST

TAGGED:

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿನಿಮಾ
ಚಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಡು
ಶರಣ್‌ ನವೀನ್‌ ಸಜ್ಜು
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