ETV Bharat / entertainment

'ಖೇಲ್​ ಖತಂ, ನಾಟಕ್​ ಬಂದ್, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ?'​: ದರ್ಶನ್​​​​ ಭರ್ಜರಿ 'ಡೆವಿಲ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್

ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್​​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡೆವಿಲ್'​ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

The Devil Trailer Release
'ಡೆವಿಲ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ (Screen-grab from trailer)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್​​​ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಟರ್​​​ನೆಟ್​​ನಲ್ಲೀಗ 'ಡೆವಿಲ್'​ನದ್ದೇ ಸದ್ದು.

ಡಿಸೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳ 3 ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​​​​ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ನಾವೀಗ 2025 ಕೊನೆ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‍ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್‍' ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್‍ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‍ ಅಭಿನಯದ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ​​​ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​​ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕಾತರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೇಲರ್​​ನ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್​ ಕೂಡಾ ಸಖತ್ ಪಂಚಿಂಗ್​ ಆಗಿದೆ. 'ಖೇಲ್​ ಖತಂ, ನಾಟಕ್​ ಬಂದ್, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ? ಏನ್​ ನಿಮ್​ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್​​' ಅನ್ನೋದು ಆ ಡೈಲಾಗ್​ಗಳಲ್ಲೊಂದು. ದಾಸನ ಸ್ವಾಗ್​​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ದಿಲ್​ ಖುಷ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಟೇರ'. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 29ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್​​ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​​ನಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ​ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​​​​, ಉಳಿದಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಟ್ರೇಲರ್​ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2025: ರಿಷಬ್​, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಮೀರ್​​​ರಂಥ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ನವಕಲಾವಿದರು

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ​ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಕಾಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​ ಕುಳಿತ ಚೇರ್​ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ​​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ

TAGGED:

DARSHAN LATEST NEWS
ಡೆವಿಲ್​ ಟ್ರೇಲರ್​
ದರ್ಶನ್​ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಸಿನಿಮಾ
ದರ್ಶನ್​ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
THE DEVIL TRAILER RELEASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.