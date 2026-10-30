'ನಾನಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ': 418, ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
Actress Chaithra J Achar Interview: 418 ಸಿನಿಮಾ, ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 10:09 AM IST
2019ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಮಹಿರ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಸದ್ಯ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನದ '418' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಕಿ, ಟೋಬಿ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಬಿ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
418 ಎಂಬ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗುವ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರವೇನು?.. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 418 ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ?
''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ದೇವಿಕಾ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ನರೇಷನ್ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತು. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂನೂ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ವಿನಮ್ರತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತನಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೈತ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು'' ಎಂದು ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ 418ರ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ?
''ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಶೂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಏನೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
''ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಥೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೆನಿಸಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಏನಾದರೂ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆಯಾ?
''ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಅಭಿನಯದ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರು ಪದ ಮರೆತುಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಪದ ಬಳಸೋಣ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಲೈನ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನನಗೆ, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಟಿಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ನನಗೀಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಘ್ಞಳು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೀರ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
''ನಾನು ಹೊಸ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಖರೀದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಶೂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಉಳಿದಂತೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಸುವ ಶೂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ'' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರ?
''5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದವರು ಕಾಂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ''.
''ಇನ್ನೂ, ಯಾರೋ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ನಾನದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಟೇಕ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೂ ಅವರೇ ಮತ್ತೇನನ್ನೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು'' ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಹಿರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿದೆ?
''ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಗಟ್ಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಗಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಏನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ನೋ ಈಗ ಅದರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು?
''ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿದೆ?
''ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸಿರೋದು. ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬಾರದು. ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಸ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಏಳಿಸೋ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ.. ಏಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಿಸ್ತೇ ಇಂದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಕಲಿತ ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕಗಳು ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ? ಇತರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳೇನು?
''ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರೋದು. ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಹೆಗಡೆ ಜೊತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದರು ಇದೆಯಾ?
''ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ'' ಅಂತಾರೆ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ