418: ಟ್ರೇಲರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ? ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್: ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗೆ
ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ನಟನೆಯ '418' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್' ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 1:50 PM IST
ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '418'ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, "ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಕನಸಿನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ಕಥೆ. 418 - 'ದಿ ನೈಟ್ಮೇರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ! ಚಿತ್ರ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾರರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋರ್ರೂಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ, ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 31ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಕ್ಕೆ, ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ, "ಆ ಭಯಾನಕ ಬಾಗಿಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. '418 ದಿ ಫಿಲ್ಮ್' ಜುಲೈ 31ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ. ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಭಯಪಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್, ಚರಣ್ ಲಕ್ಕರಾಜು, ಪ್ರೀತಿ ಪಗಡಲ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ಯಲಮಂಚಿಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾವಲುಗಾರನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಯು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಎಂಬ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ತಾನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇತರರು ನಂಬುವುದರಿಂದ, ತಾನೇನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ VIMS ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರೋಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 418ರ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಕಾಳ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
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ಕಲ್ಪನೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಕಥೆ ಭಯಾನಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡೂ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಭಯಾನಕತೆ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿವೆ.
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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವೆಂಕಿ ಜಿ.ಜಿ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೈದೂರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.