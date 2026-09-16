ದಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್: 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯ - ಜ್ಯೋತಿಕಾ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು, ಆಪ್ತ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 10:07 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಆದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಪ್ತ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು 'ದಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್' ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ದಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ - ನಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಾರಂಭವಿದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೂರ್ಣತೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಇದು 'ನಮ್ಮ' ಸಂಭ್ರಮ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆವು ಎಂಬುದರ ಸಂಭ್ರಮ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸಮಾರಂಭದ ಹಲವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚರ್ಚ್ನೊಳಗೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟಕ್ಸಿಡೋ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವೈಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ಅವರತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸೂರ್ಯ ಭಾವುಕರಾದರು. ಇದು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು. ನಂತರ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನಂತರ, ದಂಪತಿ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಎರಚಲಾಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆರಿಸಿಸುವುದು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನಾನು ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಏಕೆಂದರೆ, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಬದುಕಲು ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು, ಆಪ್ತ ಸಂಗಾತಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಜೊತೆಗಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ 'ಪೂವೆಲ್ಲಮ್ ಕೆಟ್ಟುಪ್ಪಾರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2006ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ದಿಯಾ ಮತ್ತು 2010ರಲ್ಲಿ ಮಗ ದೇವ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಅವರ 'ಸೀನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಜೆ.ಜ್ಞಾನವೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.