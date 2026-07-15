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ರಾಮ್ ಕಪೂರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ To ಕಂಗನಾ: 'ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು ಈ ಘಟನೆ

ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ 'ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ'ದ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

Ram Kapoor, Kangana Ranaut
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 11:38 AM IST

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ಫೇಮಸ್​ ಒಟಿಟಿ 'ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಝಾ' ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 13 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆ ಶೋನ ನಿರೂಪಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೋವಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತಿ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಕಪೂರ್: ನಟ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಲಾಕ್ ಅಪ್​ ಶೋನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಗರಬಡಿದಂತಾದೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೂಗಬೇಕೋ, ವಿರೋಧಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಆ ನಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆ ಘಟನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ಮೈ ಕಾಫಿ ಬದಲ್ ಗಯಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್. ಕಾಫಿ ಚುಪ್ ಹೋಗಯಾ ಥಾ ಔರ್ ಟ್ರಾಮಾಟೈಸ್ ಹೋಗಯಾ ಥಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆ ಹುಡುಗ ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ರಾಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಹುಡುಗನೇ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಗುವೂ ಅಂತಹ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್: ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ನಟ, ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗಿ, ನಂತರ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ 'ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್​​ ಅಫೆಂಡರ್​' ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂತು.

ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಭಯ ಅಥವಾ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. "ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​: ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಪಿಸೋಡ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತನಗಿಂತ ಕೆಲ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಂಗನಾ, "ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ". ಮಕ್ಕಳಿಗೆ "ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ" ಮತ್ತು "ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಶ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್: ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನೋವಿನ ನೆನಪುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ಷಮೆಯು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಕಲ್ಕಿ ಕೋಚ್ಲಿನ್: ನಟಿ ಕಲ್ಕಿ ಕೋಚ್ಲಿನ್ ಕೂಡಾ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ಟ್​​ ಫೀಲ್​​ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಆಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಕಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

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ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
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