ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕಂಬನಿ: ಯಾರು, ಏನಂದ್ರು?
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 28, 2026 at 3:54 PM IST
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರನ್ವೇಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡು, ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಐವರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ; ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಐದು ಜನ ಸಾವು#AjitPawar #baramatiplanecrash #MaharashtraDCM— ETV Bharat Karnataka (@ETVBharatKA) January 28, 2026
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :https://t.co/sD2cvcaOn0 pic.twitter.com/SwGkOAWoOI
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್: ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಬಹಳ ಭಯಾನಕ ಸುದ್ದಿ. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಎಮೋಷನಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟರು.
#WATCH | On the death of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar in a crash landing in Baramati, BJP MP Kangana Ranaut says, " this is such horrible news...there are not enough words to express..." pic.twitter.com/buwlNymqU1— ANI (@ANI) January 28, 2026
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ತೆಲುಗು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿಧನದ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Deeply shocked by the tragic news of the passing of the Maharashtra Deputy Chief Minister, President of @mahancpspeaks, and an NDA alliance leader, Sri Ajit Dada Pawar ji @AjitPawarSpeaks, in a devastating plane crash today.— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) January 28, 2026
His dedicated public service and immense contributions… pic.twitter.com/kjUPAcHWdJ
ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್: ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ದಾದಾ ಅವರ ದುರಂತ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ದಯಾಳು ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೀಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇವೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Deeply shocked and Saddened by the tragic passing of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar dada. Whenever I met him he was very gentle and kind! My thoughts are with his family. Om Shanti! 🙏🕉 pic.twitter.com/X0deqc6Z0W— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 28, 2026
ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜಿ ದುರಂತ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Shocked and saddened by the untimely passing of Shri Ajit Pawar Ji in the tragic aircraft crash. His service to the people and years of political stewardship will be remembered with respect.— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 28, 2026
My thoughts and prayers are with the bereaved families in this hour of grief. Om Shanti…
ಸಂಜಯ್ ದತ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, "ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಅವರ ಸಾವನ್ನು "ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Deeply shocked and terribly heartbroken to learn that we have lost Ajit Dada in a tragic accident. One of Maharashtra’s most dynamic leaders, he had zero tolerance for non-performance and constantly pushed and inspired those around him to excel. He never minced his words, his wit… pic.twitter.com/nGQ3M1xf0Z— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 28, 2026
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, "ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ದುರಂತ ನಿಧನದಿಂದ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಈ ಅಪಾರ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Shocked and saddened by the tragic passing of Hon. Deputy CM Ajit Pawar ji. My heartfelt condolences to his family, loved ones and all those affected by this immense loss.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 28, 2026
Om Shanti 🙏🏻