'ರಿವೇಂಜ್ ಹೋ ತೋ ಧುರಂಧರ್ ಜೈಸಾ': ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ
2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 1:28 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಫೈನಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಲವಾದ ತಾರಾಗಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Just Watched #Dhurandhar2⁰Patriotism with swag 🇮🇳— Allu Arjun (@alluarjun) March 18, 2026
A film that will make every patriot proud 🇮🇳⁰Many clap-trapping moments 👏🏽
BLAST! 💥
Congratulations to the entire team.⁰Fine performances by @ActorMadhavan garu & all actors . Technical brilliance .
So proud to have a…
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ದೇಶಭಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ "ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣಗಳಿ"ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಬ್ಲಾಸ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಥೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ವಾಗ್!" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ನಟನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
Just watched Dhurandhar 2 & all I wanna say is “Revenge ho toh Dhurandhar jaisa ho warna na ho 🔥🔥🔥🔥🔥”— Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 18, 2026
Direction, Acting, music, editing, story, casting & every other department is MINDBLOWING 🌟🌟🌟🌟🌟The first thing mom said after watching the movie was that she wanted to… pic.twitter.com/ZRDDfqKFQJ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರನ್ನು "ಶೋ ರಾಕರ್" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು.
ರಿವೆಂಜ್ ಹೋ ತೋ ಧುರಂಧರ್ ಜೈಸಾ ಹೋ ವರ್ನಾ ನಾ ಹೋ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಅದ್ಭುತ, ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬರಹದಲ್ಲಿ, "ರಿವೆಂಜ್ ಹೋ ತೋ ಧುರಂಧರ್ ಜೈಸಾ ಹೋ ವರ್ನಾ ನಾ ಹೋ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನದವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು "ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
All who saw #Dhurandhar2 today told me that they just don’t LOVE #Dhurandhar2 , but they actually want to MARRY #Dhurandhar2— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2026
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ, ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದು, "ಅದ್ಭುತ" ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷರಹಿತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪಾತ್ರವರ್ಗವನ್ನೂ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಥ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಇವತ್ತು ಧುರಂಧರ್ 2 ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧುರಂಧರ್ 2 ಅನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
#OneWordReview...#DhurandharTheRevenge: MASTERPIECE.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½#Dhurandhar2 is CINEMA AT ITS BEST... Delivers on every front – scale, drama, emotions, action, performances and impact... Take a bow, #AdityaDhar – sure-shot EPIC BLOCKBUSTER. #Dhurandhar2Review
The… pic.twitter.com/IXP9Z36RTI
ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "ಬ್ಲೌನ್ ಅವೇ!!! ಬೀಸ್ಟ್!!!! ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್" ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ನಟಿಯ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ರಣ್ವೀರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲೋರ್ವರಾದ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಡ್ರಾಮಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಅನೇಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೂ ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. "ನೂರಾರು ಕೋಟಿ" ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Saw ‘Dhurandhar: The Revenge’ at PVR Juhu in Bombay. Aditya Dhar has repeated the magic of the first part, ‘Dhurandhar’. Yet another blockbuster which will take the industry by storm and earn hundreds of crores of rupees! Hats off Jio, Dhar, Ranveer Singh, Arjun Rampal, Shashwat… pic.twitter.com/onyb4gJDBt— Komal Nahta (@KomalNahta) March 18, 2026
ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೇವಲ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ತಿರುಳಿನಿಂದ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ತಲುಪಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ.