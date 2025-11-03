ETV Bharat / entertainment

'ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ': ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೈಕಾರ

ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Amitabh Bachchan
ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​​, ಯಶ್​ (Photo: IANS)
ಭಾನುವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಟಗಾರರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​: ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​,​ ''ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಟಗಾರರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್​​​ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Yash, Radhika Pandit Instagram Story
ಯಶ್​, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Yash, Radhika Pandit Instagram Story)

ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​: ''ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇಶ ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ'' ಎಂದು ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ''ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು'' ಎಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ''ಈ ತಂಡ, ಈ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​: ''ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​​ಕುಮಾರ್​​​ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಿತಾ: ''ಎಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vasishta Simha Instagram Story
ಫೋಟೋ: ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Vasishta Simha Instagram Story)

ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ: ''ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​​: ''ಜೀತ್​​ ಗಯೆ (ಗೆದ್ದೆವು). ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​​ ಬಚ್ಚನ್​​: ''ಕಮ್​​ ಆನ್​​! ಇಂಡಿಯಾ! ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ವೆಲ್​ ಡನ್​ ಲೇಡಿಸ್​​'' ಎಂದು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬಚ್ಚನ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, "ಎಂತಹ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಕ್ಷಣ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಈ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಯಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಕ್ಷಣವು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ: ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, "ಈ ವಿಜಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು - ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​​ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್: ಬಾಲಿವುಡ್​ ಹಿರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ "ಭಾರತ್ ಕಿ ಜೀತ್!! ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ!" ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈಭವವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಿಲ್ಲ - ಅವರದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್: "ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು 1983 ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!" ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್​​ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ: ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, "ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್: ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​, "ಮೇಡ್​ ದ ಗೇಮ್​​. ಚೇಂಜ್ಡ್​​ ದ ಗೇಮ್​​. ವಾಟ್​ ಅ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್: "ಕನಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು! ಎಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ, ಎಂತಹ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ!" ಎಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ರಿತೇಶ್​ ದೇಶ್​​​ಮುಖ್​: "ಇತಿಹಾಸ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ರಿತೇಶ್​ ದೇಶ್​​​ಮುಖ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಜಯ್ ದೇವ್​ಗನ್​: "ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ!" ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

