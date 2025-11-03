'ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ': ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೈಕಾರ
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
November 3, 2025
ಭಾನುವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್: ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ''ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್: ''ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇಶ ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ'' ಎಂದು ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ''ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು'' ಎಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ''ಈ ತಂಡ, ಈ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ''ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ: ''ಎಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ: ''ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್: ''ಜೀತ್ ಗಯೆ (ಗೆದ್ದೆವು). ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್: ''ಕಮ್ ಆನ್! ಇಂಡಿಯಾ! ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ವೆಲ್ ಡನ್ ಲೇಡಿಸ್'' ಎಂದು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, "ಎಂತಹ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಕ್ಷಣ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಈ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಯಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ಷಣವು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ: ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, "ಈ ವಿಜಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು - ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ "ಭಾರತ್ ಕಿ ಜೀತ್!! ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ!" ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈಭವವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಿಲ್ಲ - ಅವರದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್: "ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು 1983 ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!" ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ: ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, "ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್: ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, "ಮೇಡ್ ದ ಗೇಮ್. ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಗೇಮ್. ವಾಟ್ ಅ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್: "ಕನಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು! ಎಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ, ಎಂತಹ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ!" ಎಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್: "ಇತಿಹಾಸ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್: "ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ. ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ!" ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
