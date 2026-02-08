ETV Bharat / entertainment

ಈ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

ದಶಕದ ನಂತರ ಸಿಸಿಎಲ್​​ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ccl-trophy-is-a-dedication-to-the-fans-who-have-always-believed-in-us-kiccha-sudeep
ಸಿಸಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

February 8, 2026

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (CCL) 2026ರ ಮಹಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ದಶಕದ ನಂತರ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅನುಭವ. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡವು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲಅದು ವಾಸ್ತವ'' ಎಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಎಕೆಕೆ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಜಯವು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಿಚ್ಚಿನ‌ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ, ಟ್ರೋಫಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಚಂದನವನದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದೆವು. ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರದೀಪ್, ಜೆಕೆ, ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದನ್, ರಾಜೀವ್, ನಿರೂಪ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಅರ್ಜುನ್, ಸಚಿನ್, ಕರಣ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. 130 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಾಜೀವ್ ಹನು ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ 'ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ ಪ್ರತಾಪ್ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ: ಎಕೆಕೆ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್, ಸಿಸಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (2013, 2014, 2026) ಮತ್ತು ಆರು ಬಾರಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ತಂಡವು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

CCL ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (CCL) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ಒಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು CCL.in ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಬೌಂಡರಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಲೀಗ್‌ನ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಚಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸಾಹದ ನಿಜವಾದ ರಾಯಭಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

