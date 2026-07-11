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ವಿಜಯ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನಲ್ಲಿನ 'ಟಿವಿಕೆ', 'ನವ ಭಾರತ'​ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ!

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯು 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆಯೆಂದು ಮೂಲಗಳು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

Vijay's 'Jana Nayagan' look
ವಿಜಯ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಲುಕ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 11:19 AM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ "ಜನ ನಾಯಗನ್" ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ "ಟಿವಿಕೆ" ಮತ್ತು "ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ"ದಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಆದೇಶವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 12 ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೈರಸಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು.

ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ರಂದೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು.

ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ಆದೇಶವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

"ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸತ್ತಂ... ಟಿವಿಕೆ ಸತ್ತಂ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೈಲಾಗ್​ಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ "ಟಿವಿಕೆ" ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು.

ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಲು, ಮಗುವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅಗೌರವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿರುವ ಸೀನ್​​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

"ಭಾಗವತಮ್" ಮತ್ತು "ರಂಗನಾಥರ್"ನಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, "ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, "ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಕಲ್ಲಾ ವಿಝಾ ವೈಕರೇನ್" ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸೀನ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ರನ್​​ಟೈಮ್ 183 ನಿಮಿಷ 11 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು.

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ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ 9ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಇ ರಾಘವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.

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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,000 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​
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ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಸೀನ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್
JANA NAYAGAN RELEASE DATE

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