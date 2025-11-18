ETV Bharat / entertainment

ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ 'ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್' ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Famous director SS Rajamouli
ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್‌(ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸರೂರ್‌ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬ್‌ ಟ್ರಾಟರ್ (Globe Trotter) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾನರಸೇನಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್'​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಕೊಂಚ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, ನಾನು 'ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮನ್ನು ಹನುಮಂತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ" ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅಡೆತಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದ? ಅಂತನ್ನಿಸಿತು ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕನ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಲಾದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ: ಜಗ್ಗೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ

'ವಾರಣಾಸಿ'. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಗ್ಲೋಬಲ್​​ ಐಕಾನ್​ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್​ ಸುಕುಮಾರನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್​. ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂವರೂ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.​ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು2027ರ ಜನವರಿಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ: 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ನಿಧನ

'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

TAGGED:

RAJAMOULI STATEMENT
ಹನುಮಂತ
ರಾಜಮೌಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
HYDERABAD TELANGANA
S S RAJAMOULI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲ‌ ಕಂಡುಕೊಂಡ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

Analysis| ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ತಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ, ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪ; 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿಐಇಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.