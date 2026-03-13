ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ 'ಜೋಡೆತ್ತು' ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದ ಕಾಟೇರ, ಡೆವಿಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರ್
ಮಂಡ್ಯ ಸಮೀಪ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾರೇಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 90ರ ದಶಕದ ಹಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
March 13, 2026
'ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೋಡೆತ್ತು'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಸುಧಾಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ 2ನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಸಮೀಪ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾರೇಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 90ರ ದಶಕದ ಹಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋ ಸುನೀಲ್ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಲಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ದೇವ್ ಡಿ.ಎನ್.ಪುರ ಅವರ ಕಥೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ತಂಡ.
1997ರಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೂಮಳೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್, ಕಾಟೇರ, ಡೆವಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.