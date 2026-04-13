ಕೆಜಿಎಫ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಫುಲ್​ ಫಿಟ್​​ ಆದ ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​​: ಫೋಟೋ ನೋಡಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ವರ್ಕ್​​ಔಟ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Jr NTR is fully fit for Prashanth Neel movie
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಫುಲ್​ ಫಿಟ್​​ ಆದ ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 11:07 AM IST

ಕೆಜಿಎಫ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಎನ್​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​​'​. ರಾಕಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್​ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೀಲ್​​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್​ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್​​ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ​ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನ ರೂಪಾಂತರ ಚಿತ್ರದ ತೂಕವನ್ನೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್​ಔಟ್​ ಸಮಯ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರೋ ಫೋಟೋ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್​ ಪೋಸ್​ ಫೋಟೋ ಇದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ, 'ಬಿಲ್ಟ್​​, ನಾಟ್​ ಬಾಟ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಔಟ್​ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವರ್ಕ್​, ವೆಲ್​ ಡನ್​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಜೈ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​, ಒಕ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಇವು ಬೈಯಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಐ ಲವ್​ ಯು ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು ಅಣ್ಣಯ್ಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್​ ಹಿಯರ್​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ''ನಿಜ.. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ "ಗಳಿಸಬೇಕು", ಅದ್ಭುತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸರ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹಾರ್ಟ್, ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, 'ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್' ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ನಂದಮೂರಿ, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಯಲಮಂಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಸರಾಜು ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾದ 'ದೇವರ: ಭಾಗ 1'ರ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರು ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾಟು ನಾಟು ಹಾಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಟನ ಫೋಟೋ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

