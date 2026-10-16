'ರಾಮಾಯಣದ ಬಜೆಟ್ 4,000 ಕೋಟಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ': ರಾವಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಶ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 10:10 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1' ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ನಟರಾದ ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್, ರವಿದುಬೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಂಡಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಯಶ್, ''ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಭಾರತ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹಾಗು ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಜನರು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ನಂತೆ ಆಗದೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಒಂದಾದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ''ನಾನು ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು. ಈ ಮಾತನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ನಾನು ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
''ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸಿನಿಮಾ ಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು'' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ಸದಾ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಟ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಗಿಲ್ಲಿ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕುಲ್ ಕೂಡಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ, ''ಸೀತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೈವಭಕ್ತೆ ಕೂಡಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಯಶ್ ಹೊಗಳಿದರು.
''ನನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಯಾವಾಗ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದು ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೇರಿ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಯಶ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ರಾವಣ, ರಾಯ, ರಾಜಾಹುಲಿ, ರಾಮಾಚಾರಿ ಆದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಧಿಕಾಪತಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
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ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಎಂಟು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.