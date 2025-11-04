ETV Bharat / entertainment

'ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ': ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ

'ನಮ್ಮ‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

'Brat' success celebration
'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​ (Photo: ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 2:09 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೀಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂದಕೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದೆ. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಕಳೆದವಾರ ತೆರೆಕಂಡು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಋಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ.‌ ಹೋದ ಕಡೆ‌ಗಳೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್​​. ಜನರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Brat' Film Team
'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮ್ಮ‌ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡದವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ‌. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

'Brat' Film Team
'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‌ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಈವರೆಗೂ ನನ್ನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.‌ ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.‌ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ‌ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲುಕ್​​ಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ‌ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ‌ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಿರುವ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ‌ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.‌ ಮುಂದಿನ‌ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ‌ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ‌ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂದಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'Brat' Film Team
'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕಿ ಮನಿಶಾ ಕಂದಕೂರ್ ಸಹ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಟ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿ, ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಸಂಚಿತ್, ಗಿರಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಲರ್ ಮಣಿ ಪಾತ್ರ ಏಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಭಾಗ 2 ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬ್ರ್ಯಾಟ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಶೀರ್ಘದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

