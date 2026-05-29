ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಟನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ: 'ಪೆದ್ದಿ' ನಟ ರಾಮ್‌ಚರಣ್

ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಲುಕ್ (Film Poster)
Published : May 29, 2026 at 9:56 AM IST

'ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್'​ ಮೂಲಕ 2022ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ 'ಗೌರ್​​ನಾಯ್ಡು' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್​ 4ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​ ಅಸಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, "ಉತ್ತಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್" ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು "ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಎನ್​ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆದ್ದಿ ನಟ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​​, ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್​ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ಉತ್ತಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಟನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅದೊಂದೇ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಷಯವಲ್ಲ. - ರಾಮ್ ಚರಣ್

ರಾಮ್​​​ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಕಲಾವಿದರಾದ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟನ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರೇಲರ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಂಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯ 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ', 'ಎಸ್ಪಿ ಪರಶುರಾಮ್', 'ಕಾದಲ್ ದೇವತೈ' ಮತ್ತು ಇತರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಮ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್‌.ರೆಹಮಾನ್‌ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆನ್​​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಜೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

