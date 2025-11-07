ETV Bharat / entertainment

ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ

ತಮಿಳು ನಟ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

Tamil Actor Arun Vijay
ತಮಿಳು ನಟ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 1:01 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಎಕ್ಕಾಟ್ಟುತಂಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದವು. ಎಕ್ಕಾಟ್ಟುತಂಗಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ದಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಟನ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್‌ನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಯೆನ್ನೈ ಅರಿಂದಾಲ್ (2015), ಚೆಕ್ಕ ಚಿವಂತ ವಾನಂ (2018) ಮತ್ತು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ (2016) ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ ತಿರುಕುಮಾರನ್ ಅವರ 'ರೆಟ್ಟ ಥಳ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಬಿಟಿಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಧಿ ಇದ್ನಾನಿ, ತಾನ್ಯಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಯೋಗಿ ಸಾಮಿ, ಜಾನ್ ವಿಜಯ್, ಹರೀಶ್ ಪೆರಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಮುರುಗದಾಸ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್, ಧನುಷ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ: ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹುಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: 'ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡುಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಘ್ಞ'ರಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್

ವಿಜಯ್​ ನಿವಾಸಕ್ಕೂ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ನೀಲಂಕರೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಇಮೇಲ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ. ತಪಾಸಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ಗೆ​​ ಗಂಡು ಮಗು: ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಾರಾ ದಂಪತಿ

