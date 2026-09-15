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1980ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್, ದಿಗಂತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು

ಬೊಮ್ ಭಾಯ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಾ ಬಾಲಾಜಿ ಪೋತರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಶಿಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Bom Bhai' Film Team
ದಿಗಂತ್, ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ಶರಣ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 4:49 PM IST

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ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 1980sದೇ ಹವಾ. ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯೇ 'ಬೊಮ್ ಭಾಯ್'. ಹೌದು, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನೆರವೇರಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶರಣ್, ದಿಗಂತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಧ್ಯಾ ಬಾಲಾಜಿ ಪೋತರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಶಿಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಶರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬೊಮ್ ಭಾಯ್ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿನಯಿಸಿರದ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ‌. ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗುವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಈಗ 1980s ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ದಿಗಂತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'Bom Bhai' Film Team
'ಬೊಮ್ ಭಾಯ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಟ ದಿಗಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೊಮ್ ಭಾಯ್ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಕಥೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಈ ತರಹದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಎರಡೆರಡು ಖುಷಿ. ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ. ಶಶಿಧರ್ ಉತ್ತಮ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ನನಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಶರಣ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣ್ ಹಾಗೂ ದಿಗಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ಇದೆ‌‌ ಎಂದರು.

'Bom Bhai' Film Team
'ಬೊಮ್ ಭಾಯ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ವಿಂಧ್ಯಾ ಬಾಲಾಜಿ ಪೋತರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್, ದಿಗಂತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ‌. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು 1980ರ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್​ನ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ದೀಪಕ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

'Bom Bhai' Film Team
'ಬೊಮ್ ಭಾಯ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

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ಪಿಆರ್​ಎಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

ಬೊಮ್ ಭಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ
ಶರಣ್
ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು
ದಿಗಂತ್
BOM BHAI KANNADA MOVIE

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