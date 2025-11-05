ಬಾರ್ಡರ್ 2: ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವರುಣ್ ಧವನ್
'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್ ದಹಿಯಾ ಆಗಿ ಸೈನಿಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 4:01 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2'ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು "ಬಾರ್ಡರ್ ಉಸ್ಕ ಫರ್ಜ್ ಹೈ ಔರ್ ಭಾರತ್ ಉಸ್ಕ ಪ್ಯಾರ್!" ಎಂಬ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ದೇಶ್ ಕಾ ಸಿಪಾಯಿ ಪಿವಿಸಿ ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್ ದಹಿಯಾ. ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಜನವರಿ 23, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ ಅವರಂತಹ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಪಿ.ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1997ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವು 1999ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವಾಲಾ ಕದನವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಜನವರಿ 23, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ವರುಣ್ ಧವನ್, ತಂದೆ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.