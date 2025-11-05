ETV Bharat / entertainment

ಬಾರ್ಡರ್ 2: ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವರುಣ್ ಧವನ್

'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್ ದಹಿಯಾ ಆಗಿ ಸೈನಿಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Varun Dhawan's first look from Border 2
'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರದಿಂದ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 4:01 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2'ರಿಂದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್​​ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು "ಬಾರ್ಡರ್ ಉಸ್ಕ ಫರ್ಜ್ ಹೈ ಔರ್ ಭಾರತ್ ಉಸ್ಕ ಪ್ಯಾರ್!" ಎಂಬ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ವರುಣ್ ಧವನ್​​ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ದೇಶ್ ಕಾ ಸಿಪಾಯಿ ಪಿವಿಸಿ ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್ ದಹಿಯಾ. ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಜನವರಿ 23, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ರಗಡ್​ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್​ ಎಕ್ಸ್​​​ಪ್ರೆಶನ್​​ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ ಅವರಂತಹ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಪಿ.ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​​ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: 'ಡೆವಿಲ್​​'ನ ಖಡಕ್​​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್​

1997ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವು 1999ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್​ವಾಲಾ ಕದನವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್​ ವಾರ್ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಾರ್ಡರ್​ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಜನವರಿ 23, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ನೀಲ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ: ಹೊಸ ಲುಕ್​​​ ಕಂಡು ಸರ್ಪೈಸ್​ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​

ವರುಣ್ ಧವನ್​, ತಂದೆ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

