ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ
ಕರಾವಳಿಯ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡಿನವರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 5:21 PM IST
ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷಾರಂಭ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮುಲ್ಕಿ ಶಿಮಂತೂರಿನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಪರ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಶುಭದಿನದಂದೇ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಊರಿನ ತೇರು, ದೈವದ ಪೂಜೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಗ ಅಹಾನ್ ಕೂಡಾ ಬರುವವನಿದ್ದ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಓರ್ವರ ಮರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆತನಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆತನೂ ಬರುವವನಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆಯೋಜಕರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿ.ಹಿಂ.ಪ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಖಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ, ''ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ನೆರವೇರಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
