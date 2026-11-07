'ಚರ್ಚೆ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ರಾವಣನ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು, 4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ': ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 5:00 PM IST
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಮಾಯಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಯು 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಅನಗತ್ಯ. ಚರ್ಚೆಯು ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 221.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 134.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 112.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 86.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದರ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್, ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಗಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 15, 2020ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಲ್ವಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪಡೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು.
ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಅನುಭವಗಳ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲಖಿಯಾ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
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