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'ಚರ್ಚೆ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ರಾವಣನ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು, 4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ': ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್​, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Salman Khan on Ramayana
ರಾಮಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಹೇಳಿಕೆ (Photo: PTI, Team Ramayana)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2026 at 5:00 PM IST

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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​​ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್​, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಮಾಯಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಯು 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​​ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಅನಗತ್ಯ. ಚರ್ಚೆಯು ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

  • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 221.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 134.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 112.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 86.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದರ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್, ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಗಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 15, 2020ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಲ್ವಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪಡೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು.

ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಅನುಭವಗಳ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲಖಿಯಾ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

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SALMAN KHAN ON RAMAYANA
ರಾಮಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಹೇಳಿಕೆ
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​
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ಯಶ್​ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್

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