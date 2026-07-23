'ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ': ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್; ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೊಂದು ಮನವಿ
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು "ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಕರೆದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 12:18 PM IST
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಖಾನ್, ಅವರು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. "ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಆಂದೋಲನ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು 60 ವರ್ಷದ ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು. "ಈ ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದರ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Protesters and Delhi Police clash, throw stones on each other during CJP Parliament march. #DelhiPolice #CJPProtest #JantarMantar #Parliament #SansadChalo pic.twitter.com/85YX22NwAX— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 20, 2026
"ಶಿಕ್ಷಣವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಬೇಕು.... ಎಷ್ಟೆಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವಷ್ಟು, ಭಾರತವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವಷ್ಟು" ಎಂದು ನಟ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇತರರು ಅವರ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿ: ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ, ವೀರ್ ದಾಸ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6 ತಿಂಗಳು ತಡವಾದ್ರೂ ಕುಗ್ಗದ ಕ್ರೇಜ್: ₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತಾ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'?
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP) ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಚಲೋ ಸಂಸದ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..