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'ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?': ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೋಲ್​ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ತಮ್ಮ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ, ಟ್ರೋಲ್​​ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood superstar Salman Khan
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 12:17 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾಯ್​ಜಾನ್​​ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೌಬಾಯ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನ ಹ್ಯಾಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್, ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಎಫರ್ಟ್​​ಲೆಸ್​ ಪೋಸ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ, "ಆಪ್ ಲೋಗೋನ್ ಕಿ ತಬ್ಯತ್ ಕೈಸಿ ಹೈ?" (ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನಟ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.

ಮುಂಬೈನ ಸ್ಲಮ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (SRA) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆದ ನಂತರ ನಟ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರೆ, ಇತರರು ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ನಟ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಂತಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ಕೂಡಲೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.

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ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್'ನ ಅದ್ಭುತ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫಿಟ್​ ಬಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, "ಮಾತೃಭೂಮಿ" ಎಂಬ ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

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ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಲತಃ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​ ಆರೋಗ್ಯ
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