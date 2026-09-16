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ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆರತಿ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಹೋದರಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​ ಗಣಪತಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಸಂದರ್ಭ, ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಆರತಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

Bollywood superstar Salman Khan
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆರತಿ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 11:08 AM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್​​ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಹೌದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು​ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅರ್ಪಿತಾ, ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಸದ್ಯ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಶೋನ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 'ತಥಾಸ್ತು' ಎಂಬ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟು ಎಂಸಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರಾದ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್, ಮಾಹಿ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಗಾಂಧಿ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ದುಬೆ, ನಟರು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್​ಗಳಾದ ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್, ಇಶಾ ರಿಖಿ, ಉದಿತಿ ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ರೋಹೆದ್ ಖಾನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ - ಸಿಂಗರ್ ಖಾಜಿ ಖಾಝಿ, ಕುಶಾಲ್ ತನ್ವರ್, ಲವ್ ಗಿಲ್, ರ‍್ಯಾಪರ್ ಯುಂಗ್ ಡಿಎಸ್ಎ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತನ್ಮಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿತಿ ತಿವಾರಿ ಅವರಂತಹ 16 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಭವ್ಯ ಸೆಟ್​​ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶೋ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಕೂಡಾ ಇದೆ. 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಮೂಲತಃ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

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ಇನ್ನೂ, ಸೌತ್​ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಲು - ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ಈದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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