ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆರತಿ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಹೋದರಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗಣಪತಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಸಂದರ್ಭ, ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಆರತಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 11:08 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅರ್ಪಿತಾ, ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಸದ್ಯ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಶೋನ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 'ತಥಾಸ್ತು' ಎಂಬ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
#WATCH | Actor Salman Khan participated in 'aarti' at his brother and actor Sohail Khan's house after Ganpati Visarjan.— ANI (@ANI) September 16, 2026
(Source: Salman Khan's PR team) pic.twitter.com/xWemo7VKIA
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟು ಎಂಸಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರಾದ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್, ಮಾಹಿ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಗಾಂಧಿ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ದುಬೆ, ನಟರು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್, ಇಶಾ ರಿಖಿ, ಉದಿತಿ ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ರೋಹೆದ್ ಖಾನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ - ಸಿಂಗರ್ ಖಾಜಿ ಖಾಝಿ, ಕುಶಾಲ್ ತನ್ವರ್, ಲವ್ ಗಿಲ್, ರ್ಯಾಪರ್ ಯುಂಗ್ ಡಿಎಸ್ಎ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತನ್ಮಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿತಿ ತಿವಾರಿ ಅವರಂತಹ 16 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಭವ್ಯ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶೋ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಕೂಡಾ ಇದೆ. 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಮೂಲತಃ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
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ಇನ್ನೂ, ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಲು - ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ಈದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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