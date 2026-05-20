'60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಫೈಟ್​ ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀರಾ?': ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಸುತ್ತುವರೆದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲು ಕಿಡಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯೂ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (IANS)
Published : May 20, 2026 at 7:48 AM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಗರದ ಮಾಹಿಮ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದುಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು) ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು.

ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಖಡಕ್​ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ, "ಪಾಗಲ್ ಹೋ ಕ್ಯಾ?" (ಹುಚ್ಚರೇ) ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏಕೆ ಬಂದರು? ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ 4 ಸೆಲ್ಫಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ (ಪ್ರೆಸ್) ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ.... ದಿ ಪ್ರೆಸ್​​ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್​ ಸ್ಟುಡ್​ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್​ ಟೇಕನ್​ ಕೇರ್ ಮೇಡ್​ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೆ ಆಲ್​​​ ಸೋ ಅರ್ನ್​ ದೇರ್ ಬ್ರೆಡ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಬಟರ್​​'' ಎಂದು ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ, ''ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ... ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಾಯ್​, ಭಾಯ್,​ ಭಾಯ್​ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್​​ ಕಿ ಮಾ ಕಿ ಆಂಖ್, ಪಿಕ್​ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್​​ ಹೈ ಯಾ ಲೈಫ್​​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

3ನೇ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಐಸೆ ಮೇ ಸೌ ಜಲಾ ದೂಂಗಾ. ಭಾಯ್​ ಕೆ ಏಕ್​ ಭಾಯ್​​ ಕೆ ದುಃಖ್​​ ಪರ್​​ ಅಗ್ಲಿ ಬಾರ್​​ ಟ್ರೈ ಕರ್​​ ಲೇನಾ ಮೇರೆ ಸಾಥ್. ಬಸ್​ ಟ್ರೈ ಕರ್​ ಲೇನಾ.. ಜಬ್​ ಭಿ ತುಮ್ಹಾರಾ ಕೋಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್​​ ಮೇ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯಾ ಮೇ ಐಸಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಕರೂಂಗಾ?'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ''ಸಾಟ್ ಸಾಲ್​ ಕ ಹೋ ಗಯಾ ಹೂನ್​​, ಲೇಖಿನ್​​ ಲಡ್ನಾ ನಹಿ ಭೂಲಾ, ಯೇ ಯಾದ್​ ಕರ್​ ಲೇನಾ, ಜೈಲ್​ ಮೈನ್ ಡಾಲೋ ಗೆ ಹಾ ಹಾ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಂಟಿತನ' ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್​ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ನಟನಿಗೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

'ಒಂಟಿತನ' ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ''ಬೈ ಐ ಮಿ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತಿರಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಅಲೋನ್​ ಮತ್ತು ಲೋನ್ಲಿ. ಅಲೋನ್​​​, ಬೈ ಛಾಯ್ಸ್​ನಿಂದ. ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸದಿದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ನಟನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು? ''ಅರೆ ಯಾರ್​, ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಯ, ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬಾರಿ, ಫೋಟೋ "ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್" ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. "ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಬೇಟಾ?" ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿಲ್​ ಮಾರೋ ಯಾರ್​​'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಕಳೆದ ದಿನ ಈ ಎರಡೂ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರದ್ದು ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್​ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದು, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​​ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

