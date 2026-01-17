ETV Bharat / entertainment

ಮಗ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯನ ಬಳಿಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Suniel Shetty visits Kuttaru
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದರು.

ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತುಳು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ "ಜೈ" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಯಗುತ್ತು, ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗತನಿಯ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹರಕೆಯ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಯ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆ.ಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​, ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುತ್ರಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರೋ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ, ''ಜೈ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ತುಳು ಚಿತ್ರ. ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೀಗ ನೆರವೇರಿದೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪೇಶ್​ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದನಿಸಿತು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ತುಳುನಾಡು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವಾದ್ರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್​ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ರೂಪೇಶ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ನಾನು ತುಳುನಾಡಿನವ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್, ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ಜೆಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ, ಪರಮವೀರ್ ಚೀಮಾ, ಗುನೀತ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರು ಭೇಟಿ
ಕೊರಗಜ್ಜ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರು
ಅಹಾನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ 2
ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
SUNIEL SHETTY VISITS KUTTARU

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

