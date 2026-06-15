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ನಯಾ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಲಗಾನ್ ಚಿತ್ರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood star
ಅಮೀರ್​, ಕರೀನಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 3:58 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ 'ಲಗಾನ್' ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌' 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್​ ಲುಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಟನ ಹೊಸ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಲಗಾನ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ತಾರೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕರೀನಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.

41,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪಿಂಕ್​ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದರು. ಲಕ್ಷುರಿ ಲೇಬಲ್ ಏಕಾಯಾ ಬನಾರಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಔಟ್​ಫಿಟ್, ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಬನಾರಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಸುಮಾರು 92,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ವಾಝುರಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಹೀಲ್ಸ್‌ ಅನ್ನೂ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 1.3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೋಟ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್. ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಖತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಇದು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಕೂಡಾ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​ ಆದ್ರು. ಕರೀನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅಮೀರ್​ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ಈ ರೀ-ಯೂನಿಯನ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು 10-20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತು. ಖಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ತಾರಾಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಯುಗವದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅವರ ಯುಗವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಖಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೀನಾ ಅವರು ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್, ತಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್, ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್, ಮೈ ಔರ್ ಮಿಸೆಸ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯೋಂ ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಕತಾಳೀಯ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬಹುದೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಂದು 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಲಗಾನ್‌ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ, 2001ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

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ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕರೀನಾ ಅವರು ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರ 'ದೈರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್, 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್​ ಖಾನ್​​
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
ಲಗಾನ್
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