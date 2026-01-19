ETV Bharat / entertainment

'ಬ್ರೇಕ್​ ಬೇಕು, ವಾಪಸ್​ ಬರುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ': ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood singer Neha Kakkar
ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ (Photo: IANS)
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್​ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟೋರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ, ನೇಹಾ "ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಲೇಶನ್​​​ಶಿಪ್​ಗಳಿಗಾಗಿ" ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ.

Neha Kakkar Instagram Story
ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Neha Kakkar Instagram Story)

ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, "ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿಯ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನೇಹಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೋರಿದರು.

Neha Kakkar Instagram Story
ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Neha Kakkar Instagram Story)

"ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸದಿರುವಂತೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬೇಡ! ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ! ನನ್ನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಷಯ ಇದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ನೇಹಾ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ, ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚಿದರೂ, ನಂತರ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೀಪ್​, ವಲ್ಗರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಪ್ ತಾರೆಯರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಇದೀಗ, ನೇಹಾ ಅವರ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್​ ಸ್ಟೋರಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಇದು ಅವರ "ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ" ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳು, ಊಹೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಗಾಯಕಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

