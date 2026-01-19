'ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ': ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 19, 2026 at 3:20 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೇಹಾ "ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ" ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, "ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನೇಹಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೋರಿದರು.
"ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸದಿರುವಂತೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬೇಡ! ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ! ನನ್ನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಷಯ ಇದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ನೇಹಾ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಡಗು To ಜಪಾನ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಧನ್ಯ; ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ
ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚಿದರೂ, ನಂತರ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೀಪ್, ವಲ್ಗರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '19,000 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ': ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್
ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಪ್ ತಾರೆಯರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಇದೀಗ, ನೇಹಾ ಅವರ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಇದು ಅವರ "ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ" ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳು, ಊಹೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಗಾಯಕಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.