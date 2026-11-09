ಈ ಬಾರಿ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿಲ್ಲ!; ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜು ಇರದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 5:04 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಸಂಡೇ ದರ್ಶನ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಂದೇ ವಾರದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಕಳೆದೆರಡು 'ಸಂಡೇ ದರ್ಶನ್' ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬಚ್ಚನ್, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ 'ಜಲ್ಸಾ'ದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಗಾಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ,
ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಹೊರತು ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರವೂ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.
ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ರಿತು ತಾವ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಇಮೇಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಭಾನುವಾರದಂದು, ನಟನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಗಾಜಿನ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ, ಕೈಬೀಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಗಾಜಿನ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಟನ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಇನ್ನೂ 84 ವರ್ಷದ ನಟ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಜಾಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿರುವ ಅವರು, ಕೈ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಿಪ್ಲೈಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಸಂಜೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸಂಜಯ್ ಘಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 27ರ ನಡುವೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜುಹು ನಿವಾಸ 'ಜಲ್ಸಾ'ವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
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