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ನಟಿಯಾಗುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಬೆದರಿಕೆ, ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪ: 73ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ಅರೆಸ್ಟ್!

33ರ ನಟಿಯಾಗುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ 73 ವರ್ಷದ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Shakeel Noorani arrested
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ಅರೆಸ್ಟ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 12:20 PM IST

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ನಟಿಯಾಗುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದ 33 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 73 ವರ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಿಂದ ನಟಿಸಿದ ಜೋರು ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಬಡೇ ದಿಲ್ವಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್​​ಹೌಸ್ ಮುಂಬೈನಿಂದ 200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೂರಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನೀಡಿ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಸೇರಿದೆ.

ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮಾಲ್ವಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನೂರಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ, ನೂರಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೂರಾನಿ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹುಡುಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತಂದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

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ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ನೂರಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧನದ ನಂತರ, ನೂರಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಕೀಲ್ ನೂರಾನಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ನಟಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ
ನಟಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
SEXUAL ASSAULT ON ACTRESS
SHAKEEL NOORANI CASE

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