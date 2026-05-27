ಕಾಂತಾರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ To ಡಾನ್​ 3ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ, ಬ್ಯಾನ್: ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​ ವಿವಾದಗಳಿವು!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾನ್​ 3ರ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗಿರುವ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಾಫ್ಟ್​​ ಆಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆ, ಟೀಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​ ವಿವಾದಗಳಿವು (IANS)
Published : May 27, 2026 at 4:25 PM IST

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ. 2010ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್‌ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟ, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ, ಪದ್ಮಾವತ್, ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧುರಂಧರ್‌ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ನೇರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸದಾ ಜನರ ಗಮನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ದೂರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ವಿವಾದಗಳವರೆಗೆ, ನಟ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

1. ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ನಿಂದ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಣ್​​ವೀರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​ (IANS)

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನಾಯಕ ನಟ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ (ಐಎಫ್​ಟಿಡಿಎ)ವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಐಎಫ್​ಟಿಡಿಎ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ)ನ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಸರಿಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ನಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಎಫ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ನಂತರ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ "ನಿಷೇಧ" ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಡರೇಶನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರಣ್​​ವೀರ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ನಟ ಮೌನವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು "ಘನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ"ದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಐಬಿ ನಾಕೌಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದ (IANS)

2. ಎಐಬಿ ನಾಕೌಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದ

2015ರಲ್ಲಿ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಐಬಿ ನಾಕೌಟ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಮಿಡಿ, ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.

ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಹರಿತ ಹಾಸ್ಯ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಷಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.

ನಗ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವಿವಾದ (IANS)

3. ನಗ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್

2022ರಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಬರ್ಟ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರ 1972ರ ಐಕಾನಿಕ್ ಕವರ್ ಶೂಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಾಗಿ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಗ್ನವಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ರಣ್​ವೀರ್ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

4. ಕಾಂತಾರ ದೈವವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ವಿವಾದ

2025ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರ ದೈವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ನಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಅನುಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲ್ಪಡುವ ದೇವಿಯನ್ನು "ಸ್ತ್ರೀ ಭೂತ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ನಟ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನಂತರ ರಣವೀರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಟ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದರು.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಗ್ ಮೇ 26ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಾಡದೇವತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

5. ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಟೀಕೆಗಳು

ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ 2011ರ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋನಲ್ಲಿ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಅನೇಕ ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡಲೇ ಅನ್​ಕಂಫರ್ಟಬಲ್​ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಮರಾದೆದುರೇ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಟಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

2019ರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ರಣ್​​ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷಿ ಮತ್ತು ಸಹನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.

