ಅನುಷ್ಕಾ To ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಮಣಿಯರಿವರು

ಕಳೆದ ದಿನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 37ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟಿಮಣಿಯರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Virat Kohli, Anushka Sharma
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 12:37 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ನಟಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ' ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಂಬರ್​ ಒನ್​​ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ, ನವೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ತಮ್ಮ 37ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್​ ಫುಲ್​ ಕಪಲ್​ ಆಗಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್-ಮೀಟ್ಸ್-ಸಿನಿಮಾ ಕಪಲ್​​ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟಿಮಣಿಯರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸದ್ಯ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಶೀಘ್ರವೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಸರಳ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2017ರಂದು ಟಸ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ವಾಮಿಕಾ (2021ರಲ್ಲಿ ಜನನ) ಮತ್ತು ಅಕಾಯ್ (2024ರಲ್ಲಿ ಜನನ) ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್: 2023ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜನವರಿ 23, 2023ರಂದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಖಂಡಾಲಾ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2024ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಇವಾರಾ ವಿಪುಲಾ ರಾಹುಲ್ ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ - ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ 2015ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಹರ್ಭಜನ್, ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಹಿನಾಯಾ ಹೀರ್ ಪ್ಲಾಹ (2016) ಮತ್ತು ಜೋವನ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಹ (2021) ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ - ಹೇಜೆಲ್ ಕೀಚ್: 2016ರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೇಜೆಲ್​ ಕೀಚ್ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನವೆಂಬರ್, 2015ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, 2016ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಓರಿಯನ್ (2022) ಮತ್ತು ಔರಾ (2023) ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ - ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್: ರಾಜಮನೆತನದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1968ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೈಫ್, ಸಬಾ ಮತ್ತು ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 2011ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ನಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ದಂಪತಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​​ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ACTRESS CRICKETERS LOVE STORY

