ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್​ ಪುತ್ರಿ​: 2ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸೋನಮ್​

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sonam Kapoor Family
ಆನಂದ್ -​ ಸೋನಮ್ ದಂಪತಿ, ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 5:31 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಆನಂದ್​​ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯು ರೋಮಾಂಚಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಶಾಂತ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಕೊನೆಗೆ ಸೋನಮ್, ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಾಯು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಯು ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ, "ಅಗಾಧ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026ರಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ವಾಯು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೊಸ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಈ ಸುಂದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸೋನಮ್, ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಾಯು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್​​ ಅನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂದೆ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್, ''ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ವಾಯು, ನೀನು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ. ಮತ್ತು ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸೋನಮ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್. ಅಜ್ಜನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಮಗು - ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ 2018ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ವಾಯುನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಟಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೀಮಂತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು.

