2ನೇ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್​ ಪುತ್ರಿ ಸೋನಮ್​​

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಇಂದು ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಸೋನಮ್​​ ಕಪೂರ್
Published : April 3, 2026 at 4:57 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026ರಂದು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್​ ಪುತ್ರಿ ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ 2 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಸೋನಮ್ ಹೆಚ್​ಎನ್​​ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಅವನ್ ದಾದಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಘ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಎರಡೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್​ಎನ್​​​ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಹೆರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಡಾ.ಅವನ್ ದಾದಿನಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದಯೆಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಸೋನಮ್​​ ಮತ್ತು ಆನಂದ್, ಮೊದಲ ಮಗು ವಾಯು ನನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್​​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೀಮಂತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋನಮ್​, "ಅಗಾಧ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026ರಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ವಾಯು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೊಸ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಈ ಸುಂದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸೋನಮ್, ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಾಯು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

