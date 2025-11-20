ETV Bharat / entertainment

2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್​ ಪುತ್ರಿ: ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​​ ಫೋಟೋಗಳು

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಅನಿಲ್​ ಕಪೂರ್​ ಪುತ್ರಿ, ನಟಿ ಸೋನಮ್​ ಕಪೂರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood actress Sonam Kapoor
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ (ANI)
Published : November 20, 2025 at 1:31 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​​​ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಫೋಟೋಗಳುಳ್ಳ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ, "ಮದರ್​​​" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್​ ಡಯಾನಾಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪಿಂಕ್​ ಡ್ರೆಸ್​ ತೊಟ್ಟು ಚೆಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಅವರ ಉಡುಗೆ ದಿವಂಗತ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್​ ಲುಕ್​​ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್​ ಐಕಾನ್​ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೋನಮ್​ ಕಪೂರ್, ಸದ್ಯ ಡಯಾನಾ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಶೈನ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ, ''ಕಮಿಂಗ್​ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್​ 2026'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2018ರ ಮೇ 8ರಂದು ಸೋನಮ್​​ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್​​ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022ರಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಗನಿಗೆ ವಾಯು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ, "20/08/2022ರಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್​ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಈ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 'ನೀರ್ಜಾ' ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಮರ್​ ಹರಡಿತ್ತು.

ಸದ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sonam Kapoor Instagram story
ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ (Sonam Kapoor Instagram)

ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್,​ 'ನೀರ್ಜಾ,' 'ರಾಂಝಾನಾ,' 'ವೀರೆ ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್,' ಮತ್ತು 'ದೆಹಲಿ 6'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೋಮ್ ಮಖಿಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬ್ಲೈಂಡ್'ನಲ್ಲಿ ಪುರಬ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ವಿನಯ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಲ್ಲೆಟ್ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

