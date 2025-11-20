2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪುತ್ರಿ: ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳು
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪುತ್ರಿ, ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 1:31 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳುಳ್ಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "ಮದರ್" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಯಾನಾಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟು ಚೆಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಅವರ ಉಡುಗೆ ದಿವಂಗತ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್, ಸದ್ಯ ಡಯಾನಾ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ, ''ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ 2026'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2018ರ ಮೇ 8ರಂದು ಸೋನಮ್ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022ರಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಗನಿಗೆ ವಾಯು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ, "20/08/2022ರಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 'ನೀರ್ಜಾ' ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಮರ್ ಹರಡಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್, 'ನೀರ್ಜಾ,' 'ರಾಂಝಾನಾ,' 'ವೀರೆ ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್,' ಮತ್ತು 'ದೆಹಲಿ 6'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೋಮ್ ಮಖಿಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬ್ಲೈಂಡ್'ನಲ್ಲಿ ಪುರಬ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ವಿನಯ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಲ್ಲೆಟ್ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.