ಶಿವಣ್ಣನ 'A for ಆನಂದ್'ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್: ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು; ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಶ್ರೀನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 11:42 AM IST
90ರ ದಶಕದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಇತ್ತಿಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೂಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಿನಿಮಾ, ಪಾತ್ರಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ. ಅದು ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ.
ಹೌದು, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್'ನ ತಾರಾಬಳಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್! ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶೂಟ್ ಬಿಗಿನ್, ಅದೇ A for ಆನಂದ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Welcoming Namma Teacher! @TandonRaveena joins the sets of #AforAnand | Shoot Begin ಅದೇ A for ಆನಂದ್ ✨📚 @NimmaShivanna #GeethaShivaRajkumar @GeethaPictures @lordmgsrinivas https://t.co/3NmTdnpTp1— Geetha Pictures (@GeethaPictures) October 8, 2026
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಸದಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ನಂತರ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತಾರೆಯೀಗ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಇಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಟಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜೈಲರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಟಂಡನ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್'ನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು. ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಹೇನ್ ಸಿಂಹ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ದೀಪು ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲನ, ಪ್ರಸನ್ನ ವಿ.ಎಂ.ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿರಲಿದೆ. ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತಾದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಲ್ ತನ್ನ 7 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
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