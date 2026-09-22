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ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿಧನ!

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಧನರಾದರು. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

Rani Mukerji's Mother Passes Away At 75
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಾಯಿ ನಿಧನ! (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:17 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 4:25 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಅತೀವ ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತಾಯಿ, 75 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಧನರಾದರು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ಆಳವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ತೀವ್ರ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Krishna Mukerji Passes Away
ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿಧನ! (Special Arrangement)

ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ರಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ್ರು. 2017ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ರಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು 'ಫಿಲ್ಮಾಲಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು - ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಮುಖರ್ಜಿ. ರಾಜಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 'ಗುಲಾಮ್', 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ', 'ಸಾಥಿಯಾ', 'ಹಮ್ ತುಮ್' ಮತ್ತು 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮರ್ದಾನಿ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತನಗೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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Last Updated : September 22, 2026 at 4:25 PM IST

TAGGED:

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಾಯಿ ನಿಧನ
ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿಧನ
RANI MUKERJI MOTHER DEATH

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