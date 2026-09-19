'ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ...': ಬಾಡಿಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
2025ರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 3:46 PM IST
ತಾಯಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೆಲವರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಕೆಲ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೈಫ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸಹ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೀಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುವುದು. ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
WHY SO MUCH PEOPLE ARE TROLLING KATRINA KAIF ? 😳— Jeet (@JeetN25) September 15, 2026
- she recently became mother and her age is 43. And still people are trolling her looks .
- some are writing she is aging, some are writing she gained weight,some are commenting she is looking chinese stop judging man.
- Vicky… pic.twitter.com/cGqQUybhpy
ಕತ್ರಿನಾಗೆ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಬೆಂಬಲ: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕತ್ರಿನಾ ಅನಗತ್ಯ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಹಿಂದೆ ತಾವು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೋನಾರಿಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್: ನಟಿ ಸೋನಾರಿಕಾ ಭದೋರಿಯಾ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇಂತಹ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Why is a woman’s age always treated like a public announcement?— KhushbuSundar (@khushsundar) September 18, 2026
The moment a woman crosses a certain age, society starts measuring her “Is she still in her prime?” “Has she maintained herself?” “Why does she look different?” “Has she aged?”
But where is this obsession when it… pic.twitter.com/zj1gZ23CKL
"ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೋಟ ಅಥವಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಮಗುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರಲು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆಯುವ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಾಯಿಯಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಾಯ್ತನದ ನಂತರವೂ ಅವರ ದೇಹವು ಬದಲಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಇರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಗ ವಿಹಾನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಛಾವಾ' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಹಾಗೂ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಎಂಬ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
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