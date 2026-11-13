ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 95 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಂದಿರಾ ಭಾದುರಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಭೋಪಾಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:38 PM IST
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಂದಿರಾ ಭಾದುರಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೋಪಾಲ್ನ ಪಾರುಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 95 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಂದಿರಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿರಾ ಭಾದುರಿ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇಂದಿರಾ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳೂ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಂದಿರಾ ಭಾದುರಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೋಪಾಲ್ನ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾದುರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಹಿರಿಯವರು. ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರೂ ಸಹ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಈ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಟೆರ್ಡ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಶ್ವೇತಾ ನಂದಾ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಕೂಡಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟ ಯಶ್: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ 2 ಸಿನಿಮಾ; ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ!
ಇಂದಿರಾ ಭಾದುರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದ ಪತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ': ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೋಪಾಲ್ನ ಪಾರುಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳೂ ಸಹ ಹರಡಿದ್ದವು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬವು ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.